Heil und Karliczek bei Beratung für Auslands-Fachkräfte

Bonn (dpa) - Mit einem neuen Einwanderungsgesetz will die Bundesregierung Fachkräfte aus dem Nicht-EU-Ausland nach Deutschland locken. Von einer Beratungsstelle in Bonn aus sollen sich diese künftig per Telefon, Mail oder Chat noch aus ihrer Heimat beraten lassen können. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und seine Kabinettskollegin Anja Karliczek (CDU) wollen sich am Montag (9.30 Uhr) vor Ort einen Eindruck von der neuen Service-Stelle verschaffen.

Von dpa