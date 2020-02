RW Essen gewinnt Duell gegen RW Oberhausen: Verl siegt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Rot-Weiss Essen hat mit dem 1:0-Erfolg im Revierderby gegen Rot-Weiß Oberhausen am Sonntag seine Chancen im Aufstiegskampf zur 3. Fußball-Liga gewahrt. Durch ihren 14. Saisonsieg zog die Mannschaft des früheren Bundesliga-Trainers Christian Titz am 25. Spieltag der Regionalliga West auf Platz vier nach Punkten (44) mit dem Tabellendritten aus Oberhausen gleich. Vor 13 256 Zuschauern in Essen gelang Oguzhan Kefkir der entscheidende Treffer in dem umkämpften Match in der 81. Minute. Für RWO war es der erste Rückschlag nach zuvor zehn Partien in Serie ohne Niederlage.

Von dpa