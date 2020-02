Nach Bombendrohung in Hotel: Polizei sucht nach Täter

Bielefeld (dpa/lnw) - Nach der Bombendrohung in einem Bielefelder Hotel sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Die Identität sowie das Motiv des Mannes, der in der Nacht zu Freitag zwei Drohanrufe gegen das Hotel getätigt haben soll, seien weiterhin unklar, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Nach den Anrufen war das Hotel geräumt worden, 106 Gäste mussten für rund eineinhalb Stunden ihre Zimmer verlassen. Einsatzkräfte hatten das Gebäude anschließend mit einem Sprengstoffspürhund durchsucht, aber keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Verletzt wurde niemand. Der Anrufer hatte Vermögen in Form der Digitalwährung Bitcoin gefordert.

Von dpa