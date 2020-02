Kwadwo nach Rassismusvorfall in 3. Liga «wütend und traurig»

Münster (dpa) - Am Tag nach dem Rassismusvorfall in der 3. Fußball-Liga hat sich der betroffene Spieler Leroy Kwadwo ausführlich geäußert. Bei Instagram schrieb der 23-Jährige am Samstag: «Ich wurde von einem einzelnen Zuschauer rassistisch beleidigt. Dies macht mich einfach nur traurig.» Der Abwehrspieler der Würzburger Kickers hob hervor: «Ich habe zwar eine andere Hautfarbe, aber ich bin hier geboren.» Und er fügte hinzu: «Ich bin einer von Euch.»