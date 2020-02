Sechs Verletzte bei Kollision an Autobahnabfahrt

Schwerte (dpa/lnw) - Bei einer Kollision zweier Autos an einer Abfahrt der Autobahn 45 bei Schwerte sind sechs Menschen verletzt worden. Zwei der Insassen hätten schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach kam es am Freitagabend zum Zusammenstoß, als ein 36-Jähriger mit seinem Wagen, in dem vier weitere Menschen saßen, von der Autobahn auf eine Landstraße fahren wollte. Er kollidierte beim Abbiegen mit dem Auto eines 49-Jährigen. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte kamen die Insassen in Krankenhäuser. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 70 000 Euro.

Von dpa