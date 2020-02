Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß: zwei Schwerverletzte

Brüggen (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Motorrad im Kreis Viersen geflüchtet, ohne sich um zwei Schwerverletzte zu kümmern. Der Unbekannte habe seine Fahrt nach einem Wendemanöver einfach fortgesetzt, erklärte die Polizei am Samstag. Bei der Kollision am Freitagabend auf einer Landstraße in Brüggen wurden der 60 Jahre alte Motorradfahrer und seine 26-jährige Sozia schwer verletzt.

Von dpa