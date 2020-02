Bayern-Wechsel von Nübel: Schalke setzt auf interne Lösung

«Du hast den jungen Herausforderer hier und den erfahrenen Torwart dort. Markus Schubert will spielen, Ralf Fährmann will spielen – das ist eine gute Konstellation. Dann muss man schauen, wer sich durchsetzt», sagte Schneider. Spekulationen über mögliche Schalker Neuzugänge auf der Torhüter-Position kommentierte Schneider mit den Worten: «Das ist das übliche "Blabla" in unserem Geschäft. Jeder Berater versucht, seinen Torwart zu positionieren.» In der Bundesliga treten die Schalker am Sonntag (18.00 Uhr) beim FSV Mainz 05 an.