Podolski: Köln besser «mit breiter Brust» gegen die Bayern

Köln (dpa) - Der frühere Nationalspieler Lukas Podolski empfiehlt seinem Ex-Club 1. FC Köln für die Bundesliga-Partie am Sonntag (15.30/Sky) gegen den FC Bayern eine offensive Strategie. «Ich denke, man darf nicht sagen: Es kommen die Bayern und da haben wir keine Chance», sagte Podolski, der während seiner Karriere auch drei Jahre in München gespielt hatte, der «Bild»-Zeitung. «Da muss man mit breiter Brust rein und sagen: 'Lass sie kommen! Wir hauen die weg! Wir pressen die mal!' Und nicht immer: 'Oh, gegen die Bayern müssen wir mit einer Fünferkette verteidigen und kontern.'»

Von dpa