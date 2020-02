Datteln 4: Demonstranten kippen Kohle vor Uniper-Zentrale

Düsseldorf (dpa/lnw) - Klimaaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion haben am Freitag vor der Zentrale des Energiekonzerns Uniper gegen die Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwerks in Datteln demonstriert. Sie schütteten unter anderem eine Tonne Steinkohle vor dem Gebäude aus. Das sei die Menge Kohle, die in Datteln alle zehn Sekunden verbrannt werde, hieß es auf einem Plakat. An der Aktion hätten sich rund 200 Menschen beteiligt, teilte die Gruppe mit.

Von dpa