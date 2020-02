Aranguiz vor Rückkehr in den Kader von Bayer Leverkusen

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusens Fußballtrainer Peter Bosz hofft vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei Union Berlin auf die Rückkehr von Charles Aranguiz. Der Mittelfeldspieler, der in der Rückrunde noch nicht zum Einsatz gekommen ist, hat seine Wadenverletzung auskuriert und in dieser Woche das Training wieder aufgenommen. «Aranguiz hat das Training gut verkraftet, er war aber seit Anfang Januar nicht dabei. Das ist eine lange Zeit», sagte Bosz am Freitag. Einen Einsatz von Aranguiz am Samstag in der Startelf hält der Coach für möglich, will darüber aber kurzfristig entscheiden.

Von dpa