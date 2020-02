Regierung kann Versprechen zur Stauminderung nicht halten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Opposition im Düsseldorfer Landtag hat den schwarz-gelben Regierungsfraktionen vorgeworfen, die Wähler mit Versprechen zur Staureduzierung «in die Irre geführt» zu haben. Laut jüngster Staubilanz des ADAC hätten die Belastungen auf den Straßen Nordrhein-Westfalens sogar noch zugenommen, sagte der SPD-Abgeordnete Carsten Löcker am Freitag in einer Aktuellen Stunde des Landtags. Nach Zahlen des ADAC verlängerte sich 2019 in NRW die Wartezeit der Autofahrer im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent auf 171 000 Stunden - trotz weniger «Stau-Ereignisse».

Von dpa