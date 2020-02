Fotografieren Fall in Rhein: Rettung «in letzter Sekunde»

Köln (dpa/lnw) - Eine 32 Jahre alte Touristin ist beim Fotografieren an der Uferpromenade in Köln in den Rhein gefallen. Die Frau aus Bayern, die sich an einer Ankerkette an einem Anleger festgeklammert habe, sei am frühen Freitagmorgen mindestens zehn Minuten im kalten Wasser gewesen, sagte eine Sprecherin der Wasserschutzpolizei. Ihr 38 Jahre alter Mann habe die Feuerwehr alarmiert.

Von dpa