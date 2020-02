Zum Tag der Muttersprache: viele Kinder mehrsprachig

Dortmund (dpa/lnw) - Zweisprachiges Aufwachsen und Mehrsprachigkeit nehmen nach Experten-Einschätzung in Deutschland zu. Das sei ein «absolut relevantes Thema» - mit einer unterschiedlich starken Ausprägung in den Bundesländern je nach Zuwanderungsstärke, sagte die Dortmunder Bildungsforscherin Nele McElvany zum Internationalen Tag der Muttersprache am 21. Februar. Bundesweit wachse inzwischen etwa jedes dritte Kind zum Ende des Grundschulalters mit mindestens einem nichtdeutschen Elternteil auf. In diesen Familien sei überwiegend davon auszugehen, dass die Kinder Deutsch und eine Eltern-Herkunftssprache sprechen.

Von dpa