Krefeld (dpa/lnw) - Die Polizei hat in Nordrhein-Westfalen an einem Tag zwei Razzien gegen verschiedene Schleuserbanden unternommen. Wie die Krefelder Polizei am Donnerstag bekanntgab, waren nach einer Razzia in Krefeld, Oberhausen, Köln und Straelen am Mittwoch insgesamt 24 Menschen in Abschiebehaft genommen worden.

Von dpa