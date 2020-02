Tauchunfall im Sorpesee: 76-jähriger Taucher gestorben

Sundern (dpa/lnw) - Bei einem Tauchunfall im Sorpesee im Sauerland ist ein 76 Jahre alter Mann gestorben. Der Taucher aus dem Märkischen Kreis war am Donnerstag in einer Gruppe im Wasser unterwegs. Während des Auftauchens sei er bewusstlos geworden, twitterte die Polizei des Hochsauerlandkreises mit. Er sei noch ans Ufer gebracht worden. Sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. Nähere Einzelheiten wurden am Donnerstag zunächst nicht bekannt.

Von dpa