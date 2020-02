Vier Männer sollen 19-Jährigen erpresst haben: Haft

Oberhausen (dpa/lnw) - Vier Männer aus Oberhausen sollen einen 19-Jährigen in einer Wohnung festgehalten, geschlagen und bedroht haben, um Bargeld und Handys zu erpressen. Nach langwierigen Ermittlungen zu der Tat in einer Novembernacht wurden am Donnerstag sieben Objekte in Oberhausen und Mülheim durchsucht. Die vier 18, 24 und in zwei Fällen 26 Jahre alten Männer wurden festgenommen. Zum Einsatz kamen auch Spezialkräfte, da eine Gewaltbereitschaft der Tatverdächtigen nicht ausgeschlossen werden konnte, wie die Polizei berichtete.

Von dpa