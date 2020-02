Matratze angezündet: Schüler wegen Großbrandes vor Gericht

Wie eine Sprecherin des Bonner Amtsgerichts am Donnerstag mitteilte, gestand der Jugendliche im Prozess, die Matratze in Brand gesteckt zu haben. Für ihn sei nicht erkennbar gewesen, dass sich daraus so ein Feuer entwickeln würde. Alles was passiert sei, tue ihm sehr leid.

Der 15-Jährige hatte sich Tage nach dem Feuer bei der Polizei gemeldet. Er ist nicht vorbestraft. Der Prozess soll Anfang März fortgesetzt werden.