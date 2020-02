Filmstiftung NRW: Über 40 Millionen Euro für Projekte

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Film- und Medienstiftung NRW hat im vergangenen Jahr Filme, Serien sowie TV-Projekte mit 40,3 Millionen Euro gefördert. Mit über 28 Millionen Euro ging der Löwenanteil der Summe in den Bereich Film, wie die Filmstiftung am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Der erfolgreichste, geförderte Publikumsfilm war «Der Junge muss an die frische Luft» nach der gleichnamigen Autobiografie von Hape Kerkeling mit 3,8 Millionen Besuchern. Auch die Erfolgsserie «Babylon Berlin» zählt zu den Projekten.

Von dpa