96-Jährige in Hilden und Hochbetagte in Haan bestohlen

Hilden (dpa/lnw) - Mehrere hochbetagte Senioren sind bei Düsseldorf Opfer von Trickdieben geworden. Mit dem Angebot ihr zu helfen, bestahl eine Unbekannte in Hilden eine 96-Jährige. Die auf einen Rollator angewiesene hochbetagte Frau war Einkaufen, als die Unbekannte ihr beim Einpacken der Waren behilflich war, berichtete die Polizei in Mettmann am Donnerstag.