Essener Gerichtsgebäude wegen Bombendrohung evakuiert

Essen (dpa/lnw) - In Essen ist ein Gerichtsgebäude wegen einer Bombendrohung evakuiert worden. Die Polizei ging zunächst nicht von einer akuten Bedrohungslage aus, sagte ein Sprecher am Donnerstagvormittag. Ein Unbekannter habe um kurz nach neun Uhr mit einer im Gebäude deponierten Bombe gedroht. Auf welchem Weg die Drohung eingegangen war, konnte die Polizei vorerst nicht sagen. In dem Gebäude sind das Amts- und das Landgericht untergebracht. Der Gerichtspräsident hatte die Räumung angeordnet, sagte der Sprecher.

Von dpa