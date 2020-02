Großbrand bei Solinger Autozulieferer

Solingen (dpa/lnw) - In einem 2500 Quadratmeter großen Gebäude eines Autozulieferers in einem Solinger Industriegebiet ist in der Nacht zum Donnerstag Feuer ausgebrochen. Es sei mit einem «sehr hohen Sachschaden» zu rechnen, sagte ein Polizeisprecher. Ob Teile des Geländes durch einen technischen Defekt oder Brandstiftung Feuer fingen, sei noch unklar. Es werde in alle Richtungen ermittelt.

Von dpa