Sicherheitsfirma Kötter steigert Umsatz

Kötter (dpa/lnw) - Die Essener Sicherheitsfirma Kötter ist in die Wachstumsspur zurückgekehrt. Das in den Bereichen Sicherheitsdienste, Reinigung und Zeitarbeit tätige Familienunternehmen steigerte seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 4,6 Prozent auf 565 Millionen Euro. Die Zahl der Beschäftigten sei um 1,6 Prozent auf 18 800 gestiegen, teilte Kötter am Mittwoch mit. Überdurchschnittlich gewachsen sei der Bereich Reinigungsdienstleistungen. Zum Gewinn machte das Unternehmen keine Angaben. 2018 hatte Kötter einen leichten Umsatzrückgang verbucht.

Von dpa