Haus nach Bauarbeiten abgesackt: 14 Menschen ohne Wohnung

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Bei Bauarbeiten ist am Mittwoch in Mönchengladbach die rechte Außenseite eines mehrgeschossigen Wohnhauses abgesackt. Das Haus sei aus Sicherheitsgründen aktuell unbewohnbar, da ein weiteres Abrutschen nicht auszuschließen sei, der Schaden liege sicher im sechsstelligen Bereich, sagte der Feuerwehreinsatzleiter. Acht Hausbewohner und sechs Menschen im ebenfalls gefährdeten linken Nachbarhaus hätten sich in Sicherheit gebracht. Sie müssten vorerst anderweitig untergebracht werden.

Von dpa