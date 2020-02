Rollerfahrerin gibt sich bei Kontrolle als eigene Mutter aus

Monheim (dpa/lnw) - Die 34-jährige Fahrerin eines Motorrollers hat sich bei einer Polizeikontrolle in Monheim als ihre eigene Mutter ausgegeben. Das hatte einen Grund: Im Gegensatz zur Tochter besitzt die Mutter einen Führerschein für das Kleinkraftrad, wie die Polizei in Mettmann am Mittwoch berichtete. Weil die 34-Jährige nicht wie 60 aussah, hakten die Beamten nach, bis die Wahrheit ans Licht kam.

Von dpa