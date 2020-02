Weitere Schlichtung zu drohenden Fahrverboten beendet

Münster (dpa/lnw) - In Münster hat am Mittwoch eine Reihe von Schlichtungsgesprächen zu drohenden Dieselfahrverboten in sechs Städten begonnen. Die erste Schlichtung zu Oberhausen wurde am Morgen nach rund 90 Minuten beendet, wie eine Sprecherin des Oberverwaltungsgerichts (OVG) sagte. Die Teilnehmer vereinbarten zum Ergebnis Stillschweigen. Das OVG soll über eine mögliche Einigung am 28. Februar informieren.

Von dpa