320 Autos gestohlen und über Grenze gebracht: Festnahmen

Heinsberg (dpa/lnw) - Deutsche und niederländische Behörden haben eine Diebesbande ausgehoben, die 320 hochwertige Autos in Deutschland gestohlen und über die Grenze gebracht haben soll. Sechs durch die Staatsanwaltschaft Aachen erwirkte Haftbefehle seien bereits im Dezember in den Niederlanden vollstreckt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Von dpa