Feuer in Hauptschule: 1400 Schüler nach Hause geschickt

Wesseling (dpa/lnw) - An einer Hauptschule in Wesseling bei Köln ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Rund 1400 Schüler aus dem gesamten Schulzentrum, zu dem auch noch eine Realschule und ein Gymnasium gehören, wurden nach Angaben der Stadt nach Hause geschickt. Wesselings Bürgermeister Erwin Esser sagte, dass für sie aber keine Gefahr bestanden habe - der betroffene Gebäudeteil sei wegen einer PCB-Belastung seit einiger Zeit ungenutzt gewesen. «Weil das Gebäude leer stand, gehen wir davon aus, dass es hier keine Personenschäden gibt - allerdings einen erheblichen Gebäudeschaden.»