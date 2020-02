Diesel-Grenzwerte werden vielerorts überschritten

Der Stickstoffdioxid-Grenzwert wurde demnach 2019 in Düsseldorf, Dortmund, Hagen, Köln, Oberhausen, Wuppertal und Gelsenkirchen überschritten. In Leverkusen sank er dagegen unter die Schwelle von 40 Mikrogramm. Der höchste Wert in NRW wurde in Düsseldorf mit einem Jahresmittelwert von 45 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft festgestellt. Den größten Rückgang gab es den UBA-Zahlen zufolge an der Messstelle Clevischer Ring in Köln, wo der Messwert von 59 auf 44 Mikrogramm zurückging. Zu hohe NO2-Werte sind der Grund für Fahrverbote für ältere Diesel, denn Dieselautos sind in Städten für einen großen Teil der Belastung verantwortlich.

«Die Luftqualität in 2019 hat sich verbessert», sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) bei der Vorstellung der Bundeszahlen in Berlin. Gründe für den Rückgang sind den UBA-Experten zufolge unter anderem Tempolimits, Fahrverbote oder umweltfreundlichere Busse, aber auch Updates der Software für die Abgasreinigung, der Austausch älterer Autos durch neuere und das Wetter. Beim Feinstaub gab es 2019 erstmals keine Überschreitungen des derzeit geltenden Grenzwertes.

Nach Angaben des NRW-Landesumweltamts LANUV zeigen erste Auswertungen an 55 von 59 automatisierten der LANUV-Messstellen eine Abnahme der Belastung von bis zu 15 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft.