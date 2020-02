Feuer mit Millionen-Schaden bei Firma: Mitarbeiter in U-Haft

Uedem (dpa/lnw) - Nach einem Brand mit Millionen-Schaden auf einem Betriebsgelände einer Firma für Autoteile ist ein Mitarbeiter des Unternehmens festgenommen worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, führten Spuren an Gegenständen, die am Tatort in Uedem am Niederrhein nach dem Brand Ende im Dezember gefunden wurden, und Zeugenaussagen zu arbeitsrechtlichen Schwierigkeiten des 57-Jährigen zum Haftbefehl. Der Mann stehe im Verdacht, dass Feuer vorsätzlich gelegt zu haben.

Von dpa