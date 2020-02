Tod eines Feuerwehrmanns: Polizei befragt Hausbewohner

Lienen (dpa/lnw) - Nach dem Tod eines Feuermanns bei einer Gasexplosion in Lienen im nördlichen Münsterland setzt die Polizei die Ermittlungen mit Zeugenbefragungen fort. Unter den Vernommenen sind auch die Bewohner des Hauses, in dem das Gas explodiert war, bestätigte am Dienstag Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Nach ersten Ermittlungen war aus einer im Keller platzierten Flasche Gas ausgetreten. Die eingerichtete Mordkommission geht nach Angaben von Montag von einer vorsätzlich herbeigeführten Explosion aus. Noch werde in alle Richtungen ermittelt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Von dpa