Polizei ermittelt nach Tod eines jungen Feuerwehrmanns

Lienen (dpa/lnw) - Zwei Tage nach dem Tod eines jungen Feuerwehrmanns bei einer Gasexplosion in Lienen im nördlichen Münsterland hat die Polizei in Münster die Ermittlungen übernommen. «Es wurde eine Mordkommission eingerichtet», sagte eine Sprecherin am Montag. Das bedeute aber noch nicht, dass ein Kapitalverbrechen vorliege. Auch am Montagmorgen konnten die Ermittler das einsturzgefährdete Gebäude nicht betreten, um zu klären, wie es zu der Explosion kommen konnte.

Von dpa