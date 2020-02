76-Jährige erschlagen: Spuren deuten auf Raubmord

Solingen (dpa/lnw) - Eine 76-jährige Frau ist in ihrem Haus in Solingen erschlagen aufgefunden worden. Das hat ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Montag bestätigt. Die Frau habe allein im Haus gelebt, ihre Leiche sei am Samstag von Angehörigen entdeckt worden. Die Spuren deuten den Ermittlern zufolge auf einen Raubmord hin: Das Haus sei durchwühlt worden. Ob etwas fehlt, sei noch unklar. Eine 15-köpfige Mordkommission sucht nun nach Zeugen, die zwischen Freitag um 16.00 Uhr und Samstag 15.00 Uhr Verdächtiges bemerkt haben. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Von dpa