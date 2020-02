Defekte Gastherme: Zwei Personen erleiden Rauchvergiftung

Wuppertal (dpa/lnw) - Wegen einer defekten Gastherme haben am Sonntagabend in Wuppertal zwei Erwachsene eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Sie mussten in Druckkammern behandelt werden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagmorgen. Vier Kinder und zwei weitere Erwachsene kamen mit Verdacht auf Vergiftung ebenfalls in Krankenhäuser. In dem Mehrfamilienhaus war das giftige Gas aus der betroffenen Wohnung auch in angrenzende Wohnungen gezogen.

Von dpa