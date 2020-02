Wolfsburger Sportchef Schmadtke kritisiert VfL-Rotsünder

Wolfsburg (dpa) - Der Wolfsburger Sportchef Jörg Schmadtke hat mit deutlichen Worten die Rote Karte für den neuen VfL-Verteidiger Marin Pongracic beim Bundesliga-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf (1:1) kritisiert. «Wir sind nicht auf dem Dorfplatz, wo so etwas vielleicht mal durchgehen kann», sagte der 55-Jährige am Sonntag dem «Kicker». «Das geht so nicht, das ist nicht zu akzeptieren. Aber das weiß Marin selber.»

Von dpa