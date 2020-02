Leiche im Wald in Hagen gefunden: Ermittlungen laufen

Hagen (dpa/lnw) - In einem Waldstück in Hagen ist am Samstag eine Leiche gefunden worden. Wie der Mann ums Leben gekommen ist, sei noch völlig unklar, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Es deute jedoch nichts auf Gewalt hin. Zuvor hatte die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» berichtet. Die Kriminalpolizei hat die Leiche sichergestellt, die Identität des Mannes konnte jedoch zunächst nicht geklärt werden. Eine Obduktion soll nun Aufschluss bringen.

Von dpa