Caster suchen Hipster für Buchverfilmung

Bonn (dpa) - Bärte, Piercings und Tattoos: Für Hunderte kleine Rollen in der Bestsellerverfilmung «Generation Beziehungsunfähig» wird in Nordrhein-Westfalen nach Hipstern und trendigen Leuten gesucht. Gefragt sind nach Angaben der zuständigen Castingagentur Menschen, die an ein bis zwei Drehtagen vor der Kamera mitwirken wollen. Insgesamt wird nach 600 «Trendsettern» gefahndet. Das Casting findet am kommenden Samstag (15. Februar) in Bonn-Bad Godesberg statt.

Von dpa