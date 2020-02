Prozess gegen Ex-Rotlichtgröße Bert Wollersheim

Langenfeld (dpa/lnw) - Ex-Rotlichtgröße Bert Wollersheim muss sich am kommenden Freitag in Langenfeld wegen Urkundenfälschung vor Gericht verantworten. Das hat das Amtsgericht in Langenfeld mitgeteilt. Wollersheim hatte gegen einen Strafbefehl in Höhe von 8000 Euro Widerspruch eingelegt. Deshalb muss der Fall nun vor Gericht verhandelt werden. Der «Bild»-Zeitung sagte Wollersheim, er wolle eine Reduzierung der Summe erreichen.

Von dpa