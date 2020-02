Dortmunds Brandt droht Ausfall mit Sprunggelenkverletzung

Leverkusen (dpa) - Nach der Verletzung von Kapitän Marco Reus droht dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund in Julian Brandt der Ausfall eines weiteren Leistungsträgers. Der 23-Jährige musste am Samstagabend beim 3:4 des BVB bei Bayer Leverkusen in der Halbzeit ausgewechselt werden. Wie ein BVB-Sprecher nach der turbulenten Partie sagte, erlitt Brandt eine Sprunggelenkverletzung. Nationalspieler Reus hatte sich am vorigen Dienstag beim 2:3 im Pokal-Achtelfinale bei Werder Bremen eine Muskelverletzung zugezogen.

Von dpa