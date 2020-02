Debüt für Schalkes Becker: Paderborns Gjasula draußen

Gelsenkirchen (dpa) - Beim FC Schalke 04 gibt Abwehrspieler Timo Becker überraschend sein Startelf-Debüt in der Bundesliga. Der 22 Jahre alte Spieler aus Schalkes Viertliga-Team steht am Samstag gegen den SC Paderborn erstmals in dieser Saison von Beginn an für die Profis auf dem Feld. Da Schalkes Trainer Daniel Wagner in Ozan Kabak und Matija Nastasic auch die beiden Stamm-Innenverteidiger aufbietet, wird erwartet, dass die Schalker mit einer Dreier-Abwehrkette auflaufen.

Von dpa