Hochwasserlage am Rhein entspannt sich in ganz NRW

Köln (dpa/lnw) - Die Hochwasserlage am Rhein hat sich am Samstag in ganz Nordrhein-Westfalen entspannt. Laut Messungen des Hochwassermeldedienstes erreichten die Pegel in Rees und Emmerich ihren Höchststand am Samstagmorgen und fielen seitdem. In Rees betrug der höchste Pegel 7,86, in Emmerich genau 7 Meter, wie der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz zu entnehmen war.

Von dpa