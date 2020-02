Sturmtief: Weitere Schulen bleiben Montag geschlossen

Paderborn/Schwelm (dpa/lnw) - Wegen des aufziehenden Sturmtiefs «Sabine» haben weitere Städte in NRW angekündigt, den Unterricht an ihren Schulen ausfallen zu lassen. Die Schulen in Köln, Düsseldorf, im Kreis Paderborn und in Schwelm in Westfalen sollen am Montag geschlossen bleiben, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Damit schließen sich die Gemeinden Städten wie Essen, Neuss und Gelsenkirchen an, die sich dafür bereits am Freitag entschieden hatten.

Von dpa