NRW-Zentrale der FDP beschmiert: Staatsschutz ermittelt

Am Mittwochabend hatte es nach der Wahl Kemmerichs bereits eine spontane Kundgebung mit mehreren hundert Teilnehmern vor dem Wolfgang-Döring-Haus in Düsseldorf gegeben. In den Stunden nach der Demo hätten Unbekannte erstmals die Mauer besprüht, so der FDP-Sprecher. In der Nacht zu Freitag wurde ein weiterer Schriftzug in gelber Farbe an dem Haus aufgesprüht: «Wenn der Faschismus wiederkehrt, applaudiert die Mitte». Nach Angaben der Polizei wurde der zweite Schriftzug kurz vor 3 Uhr entdeckt. Die FDP erstattete in beiden Fällen Anzeige.