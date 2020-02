Tote Frau in der Garage: Ehemann vorläufig festgenommen

Selm (dpa/lnw) - Nach dem Tod einer 54-jährigen Frau in Selm (Kreis Unna) hat die Polizei nach eigenen Angaben den Ehemann am Freitag vorläufig festgenommen. Die Leiche der Frau lag den Angaben nach in der Garage eines Einfamilienhauses. Aufgrund der Verletzungen gingen die Ermittler davon aus, dass die Frau durch Gewalteinwirkung starb. Der 56 Jahre alte Ehemann befand sich laut den Beamten ebenfalls in der Garage und war «oberflächlich» verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen wegen Verdachts eines Tötungsdelikts auf.

Von dpa