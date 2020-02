Über 1000 Polizisten: Kontrolle an Grenze zu Nachbarländern

Aachen (dpa/lnw) - Mehr als 1000 Polizisten haben am Donnerstag an den Grenzen zu Belgien und den Niederlanden Fahrzeuge und Personen kontrolliert. Der gemeinsame Aktionstag von Bundes- und Landespolizei solle den Druck auf Kriminelle erhöhen, die aus den Nachbarländern nach Nordrhein-Westfalen kommen wollten, um dort Straftaten zu begehen, teilte das Innenministerium mit. Dabei gehe es unter anderem um Schleuser, Wohnungseinbrecher und Schmuggler. Eine Bilanz der Aktion lag am Abend noch nicht vor, hieß es auf Anfrage.