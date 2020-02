Rassismus: Schalke will Kamera- und Tonaufnahmen sichten

Gelsenkirchen (dpa) - Zwei Tage nach dem Rassismus-Eklat hat der FC Schalke 04 angekündigt, Kamera- und Tonaufnahmen aus dem Achtelfinalspiel des DFB-Pokal gegen Hertha BSC intensiv zu sichten. In der Partie (3:2 n.V. für Schalke) am Dienstagabend war Berlins Jordan Torunarigha nach Aussage der Gäste mehrfach rassistisch beleidigt worden. «In einer Stellungnahme an den DFB-Kontrollausschuss hat Hertha BSC mitgeteilt, dass sich der Vorfall in der 84. Minute vor der Schalker Südkurve rund um den Block S5 ereignet hat», teilte der FC Schalke 04 am Donnerstag mit.

Von dpa