Flüchtender Autofahrer verursacht Kollision: Drei Verletzte

Demnach hatten Polizisten den Autofahrer am Mittwochabend kontrollieren wollen. Anstatt anzuhalten, habe der Mann am Steuer des Kleinwagens Gas gegeben. Auf der Flucht mit hoher Geschwindigkeit überholte er nach Polizeiangaben trotz Gegenverkehrs und fuhr über eine rote Ampel. Entgegenkommende Autos hätten stark abbremsen müssen, um Zusammenstöße zu vermeiden. In einer Kreuzung kollidierte er schließlich mit einem anderen Auto - beide Wagen schleuderten umher, wobei auch ein drittes Auto getroffen wurde.

Während der Flüchtende ausstieg und zu Fuß weiterlief, kamen die drei verletzten Insassen der beiden anderen Autos mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Den 29-Jährigen erwartet ein Strafverfahren. Seinen Führerschein und das Auto stellten die Beamten sicher.