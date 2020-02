Missbrauchsfall: Weiterer Verdächtiger in Haft

Köln/Duisburg (dpa/lnw) - In einem bundesweiten Kindesmissbrauchsfall, der in Bergisch Gladbach seinen Anfang genommen hat, ist ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Gegen den 57-Jährigen aus Duisburg wurde Haftbefehl wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes und Verbreitens kinderpornografischer Schriften erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Köln mitteilten.

Von dpa