Eigentor: Bredlow rätselt über Missgeschick

Leverkusen (dpa) - Fabian Bredlow verkroch sich nicht: Nach seinem höchst unglücklichen Pokal-Abend in Leverkusen stellte sich der 24-Jährige den Journalisten und wirkte durchaus gefasst. «Ich weiß selbst nicht, wie der Ball am Ende reinging», sagte der Torhüter des VfB Stuttgart. Im Pokal-Achtelfinale bei Bundesligist Bayer Leverkusen (1:2) hatte der etatmäßige Ersatzkeeper seine Mannschaft auf die Verliererstraße gebracht. Nach einem Eckball boxte Bredlow den Ball unglücklich nach hinten ins eigene Netz. Besonders bitter für den gebürtigen Berliner: Zum Ende der Hinrunde hatte er Gregor Kobel als Stammtorhüter abgelöst, der neue Trainer Pellegrino Matarazzo ernannte wieder Kobel zur Nummer eins. Bredlow blieb der Pokal-Torhüter, das Spiel am Dienstag war seine große Chance.

Von dpa