Collins kehrt bei Paderborn auf Schalke zurück

Paderborn (dpa) - Außenverteidiger Jamilu Collins kehrt beim SC Paderborn im Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 in die Startelf zurück. Das kündigte Paderborns Trainer Steffen Baumgart am Donnerstag an. Collins hatte zuletzt beim 2:4 gegen den VfL Wolfsburg gesperrt gefehlt. Noch offen ließ Baumgart, ob auch der zuletzt wegen seiner zehnten Gelben Karte fehlende Klaus Gjasula am Samstag (15.30 Uhr/Sky) von Anfang an auf dem Platz stehen wird. Das hänge vom System ab, sagte Paderborns Trainer.

Von dpa