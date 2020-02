Sarpei «entsetzt» über Rassismus-Vorwürfe nach Schalke-Spiel

Köln (dpa) - Der frühere Fußball-Profi Hans Sarpei hat sich nach dem Vorwurf rassistischer Vorfälle durch Zuschauer im Pokal-Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC bestürzt gezeigt. «Ich war und bin entsetzt, dass der Rassismus - egal ob in Thüringen oder auf Schalke - wieder Einzug in unsere Gesellschaft erhält», sagte der in Ghana geborene und in Deutschland aufgewachsene Sarpei der Deutschen Presse-Agentur: «Wir sind alle gefordert, unsere Stimme dagegen zu erheben und mit zu zeigen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt.»

Von dpa